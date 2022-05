Les Coups de Cœur du Cinéma Allemand : La Leçon d’Allemand de Christian Schwochow, 16 mai 2022, .

Les Coups de Cœur du Cinéma Allemand : La Leçon d’Allemand de Christian Schwochow

2022-05-16 17:30:00 – 2022-05-16

Cette année, le cinéma allemand revient à Dinard pour 3 jours en mai, clin d’œil printanier avant l’Automnale d’Emeraude Kino.

Emeraude Kino ne pouvait manquer, en ce mois de l’Europe, l’occasion de célébrer la relation entre la France et l’Allemagne.

LA LEÇON D’ALLEMAND

De Christian Schwochow

Drame, Historique – 2022 (2h05)

Tiré du best-seller mondial de Siegfried Lenz

Synopsis :

Siggi Jepsen est enfermé dans une prison pour jeunes délinquants après avoir rendu copie blanche lors d’une épreuve de rédaction : «Les joies du devoir». Dans sa cellule, il se remémore la période qui a fait basculer sa vie.

En 1943, son père, officier de police, est contraint de faire appliquer la loi du Reich et ses mesures liberticides à l’encontre de son ami d’enfance, le peintre Max Nansen, privé d’exercer son métier. Siggi remet alors en cause l’autorité paternelle et se donne pour devoir de sauver Max et son œuvre…

Lundi 16 mai 2022 – 17:30 – Émeraude Cinéma Dinard

Cette année, le cinéma allemand revient à Dinard pour 3 jours en mai, clin d’œil printanier avant l’Automnale d’Emeraude Kino.

Emeraude Kino ne pouvait manquer, en ce mois de l’Europe, l’occasion de célébrer la relation entre la France et l’Allemagne.

LA LEÇON D’ALLEMAND

De Christian Schwochow

Drame, Historique – 2022 (2h05)

Tiré du best-seller mondial de Siegfried Lenz

Synopsis :

Siggi Jepsen est enfermé dans une prison pour jeunes délinquants après avoir rendu copie blanche lors d’une épreuve de rédaction : «Les joies du devoir». Dans sa cellule, il se remémore la période qui a fait basculer sa vie.

En 1943, son père, officier de police, est contraint de faire appliquer la loi du Reich et ses mesures liberticides à l’encontre de son ami d’enfance, le peintre Max Nansen, privé d’exercer son métier. Siggi remet alors en cause l’autorité paternelle et se donne pour devoir de sauver Max et son œuvre…

Lundi 16 mai 2022 – 17:30 – Émeraude Cinéma Dinard

dernière mise à jour : 2022-05-09 par