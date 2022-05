Les Coups de Coeur du Cinéma Allemand : ICH BIN DEIN MENSCH de Maria Schrader

Les Coups de Coeur du Cinéma Allemand : ICH BIN DEIN MENSCH de Maria Schrader, 14 mai 2022, . Les Coups de Coeur du Cinéma Allemand : ICH BIN DEIN MENSCH de Maria Schrader

2022-05-14 20:45:00 – 2022-05-14 Cette année, le cinéma allemand revient à Dinard pour 3 jours en mai, clin d’œil printanier avant l’Automnale d’Emeraude Kino. Emeraude Kino ne pouvait manquer, en ce mois de l’Europe, l’occasion de célébrer la relation entre la France et l’Allemagne. ICH BIN DEIN MENSCH

De Maria Schrader Romance, Science fiction, Comédie, Drame – 2022 (1h45) Synopsis : Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse. Date de sortie nationale le 22 juin 2022. Deutscher Filmpreis 2021 : Meilleur film

Meilleure réalisation

Meilleur scénario

Meilleure actrice pour Maren Eggert

