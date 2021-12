Rennes Université Rennes 2 Ille-et-Vilaine, Rennes Les coups de cœur des bibliothécaires avec Radio C-Lab Université Rennes 2 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les coups de cœur des bibliothécaires avec Radio C-Lab Université Rennes 2, 20 janvier 2022, Rennes. Les coups de cœur des bibliothécaires avec Radio C-Lab

du jeudi 20 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Université Rennes 2

Présentation des coups de cœur des bibliothécaires. Partenariat entre la Bibliothèque Universitaire de Rennes 2 et Radio C-Lab, radio associative dont la vocation est de participer au lien social et culturel des jeunes et des étudiants rennais ainsi que des universitaires. Présentation des coups de coeurs des bibliothécaires en partenariat avec radio C-Lab Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal 35000 Rennes Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-23T18:00:00 2022-01-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Université Rennes 2 Adresse Place du recteur Henri Le Moal 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Université Rennes 2 Rennes