Les coups de cœur de l’équipe Salle d’exposition du CYEL, 14 mai 2022, La Roche-sur-Yon.

Les coups de cœur de l’équipe

Salle d’exposition du CYEL, le samedi 14 mai à 19:00

En 1976, le Museum of Modern Art (MoMA) de New York inaugure une exposition de tirages couleur de William Eggleston, célébrant ainsi de manière éclatante l’entrée de la photographie couleur artistique dans l’enceinte d’un des plus prestigieux musées du monde. Jusqu’alors cantonnée à la publicité, aux reportages des magazines illustrés et aux photographies de vacances des amateurs, la couleur sort de ses territoires attribués. De nombreux autres musées et galeries emboîtent le pas du MoMA – à New York puis dans le monde entier – et les expositions de photographies couleur se multiplient dès 1976, à tel point qu’on a pu parler d’une véritable « ruée vers la couleur ». C’est dans ce contexte que se forgent, au début des années 1980, des collections de photographies contemporaines dans plusieurs musées comme au Musée d’art et d’archéologie d’Aurillac et au musée de La Roche-sur-Yon.

Entrée libre

Toute la soirée, l’équipe vous présente ses œuvres préférées au sein de l’exposition 1976 – 1986, une décennie de couleur.

Salle d’exposition du CYEL 10 rue Salvador Allende 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00