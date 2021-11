Nantes Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique, Nantes Les coups de cœur de la ludothèque Médiathèque Floresca Guépin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les coups de cœur de la ludothèque Médiathèque Floresca Guépin, 22 janvier 2022, Nantes. Les coups de cœur de la ludothèque

Médiathèque Floresca Guépin, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00 En partenariat avec la ludothèque Accoord de la Bottière. Invitation à découvrir des jeux traditionnels et originaux, pour jouer seul ou à plusieurs. Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère 44300 Nantes Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Floresca Guépin Adresse 15 rue de la Haluchère 44300 Nantes Ville Nantes lieuville Médiathèque Floresca Guépin Nantes