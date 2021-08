Quimper Cathédrale Saint-Corentin Finistère, Quimper Les coups de c(h)oeur des médiateurs Cathédrale Saint-Corentin Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Des étudiants en Master Patrimoine vous font part de leurs coups de cœur à la cathédrale : éléments architecturaux, statuaire, mobilier, vitraux, découvrez les joyaux de la Grande Dame. Vous piocherez parmi les cartes proposées par le médiateur qui vous emmènera découvrir ces chefs-d’œuvre.

Visites guidées par des bénévoles de Culture Connexions / groupes limités – durée 30 min / e-réservation

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

