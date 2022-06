Les couples célèbres des îles St Louis et de la Cité – visite guidée insolite Catégorie d’évènement: île de France

Les couples célèbres des îles St Louis et de la Cité – visite guidée insolite, 4 juin 2022, . Le samedi 09 juillet 2022

de 17h30 à 19h45

Le samedi 04 juin 2022

de 17h30 à 19h45

. payant 17€/pers

On dit souvent que Paris est la ville de l’Amour. Et ce n’est pas pour rien ! Vous ne soupçonnez pas toutes les histoires de cœur que la capitale garde secrètes en son sein, qu’elles soient merveilleuses ou tragiques. Delphine, guide conférencière et historienne, vous contera de nombreuses anecdotes insolites et croustillantes sur les couples historiques qui se sont aimés sur ces îles, de Joséphine et Napoléon à Camille Claudel et Rodin, en passant par Henri IV et Marguerite de Valois… Au programme : une sombre affaire de poisons, des idylles à sens unique, des scandales, des maîtresses, des amours inconditionnels et impossibles, des épisodes tragiques et poétiques, des légendes romanesques… Une balade au cœur de Paris, à travers les charmantes ruelles des îles Saint-Louis et de la Cité, sur ce qui anime nos cœurs : la passion amoureuse, sous toutes ses formes. Contact : https://www.sous-les-paves.com/produit/couples-celebres-iles-saint-louis-cite/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.sous-les-paves.com/produit/couples-celebres-iles-saint-louis-cite/

slp les couples célèbres des îles de la Cité et St Louis – visite Paris

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Les couples célèbres des îles St Louis et de la Cité – visite guidée insolite 2022-06-04 was last modified: by Les couples célèbres des îles St Louis et de la Cité – visite guidée insolite 4 juin 2022

Paris