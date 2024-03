Les coulisses « Une maison de poupée » TARBES Tarbes, samedi 16 mars 2024.

Nous vous invitons dans les coulisses du spectacle “Une maison de poupée” lors d’une répétition publique.

Le Théâtre de L’Or Bleu vous offrira un moment privilégié de rencontre et de découverte de sa création.

Notes pour une tragédie contemporaine. L’épouse de la pièce ne sait plus du tout à la fin ce qui est bien ou mal, le conflit entre le sentiment naturel et la foi en l’autorité la désoriente complètement. Une femme ne peut pas être elle-même dans la société de notre temps, c’est une société exclusivement masculine avec des lois écrites par des hommes, et avec des accusateurs et des juges qui condamnent la conduite de la femme d’un point de vue masculin.

Elle a falsifié une signature et elle en est fière, car elle l’a fait par amour pour son mari, pour lui sauver la vie. Mais cet homme, avec son sens de l’honneur conventionnel, est du côté de la loi et voit les choses d’un point de vue masculin. (…)

Désorientée et accablée sous le poids de sa croyance aveugle en l’autorité, elle perd toute foi en ses droits et en sa capacité morale d’élever ses enfants. (…). Elle doit tout porter seule. La catastrophe approche, inéluctable. (…)

Extrait tiré de la biographie d’Henrik Ibsen par Hans Heiberg

TARBES 4 bis Quai de l’Adour

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

