LES COULISSES EMMAÜS Saumur Maine-et-Loire

La boutique Emmaüs de Saumur a le plaisir de vous convier à un échange avec les bénévoles ainsi que la découverte des ateliers et de la boutique.

L’objectif de cette visite est de sensibiliser le public aux missions et actions de solidarité en France et à l’étranger d’Emmaüs, en présentant les valeurs phares du mouvement Emmaüs .

Concrètement, le public est amené à parcourir les ateliers de tri et les différentes étapes de la valorisation des dons récupérés par l’association.

62 rue Moise Ossant

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire emmaussaumurevenement@gmail.com



