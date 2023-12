Les Coulisses d’un Nouvel Orchestre Académie du Climat Paris, 17 décembre 2023 14:00, Paris.

Le dimanche 17 décembre 2023

de 14h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

Venez découvrir les coulisses d’un orchestre de jeunes engagés pour la justice sociale et climatique en assistant à une répétition !

Cet évènement est l’occasion d’ouvrir l’orchestre au grand public et de faire découvrir les coulisses du fonctionnement d’un orchestre symphonique.

La répétition commencera par 15 minutes de présentation de l’orchestre et des oeuvres qui seront jouées (Bedřich Smetana – La Moldau et Émilie Mayer – 4e mouvement de la 2e Symphonie).

L’orchestre répètera ensuite pendant 1h15.

Le public sera immergé dans la répétition qui se déroulera comme si l’orchestre était seul dans la pièce.

Enfin, pendant 30 minutes, le public pourra échanger librement avec les musiciens et l’équipe de l’association.

L’accès à l’évènement est sur inscription dans la limite de 70 places.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

. Orchestre nouveau monde en répétition