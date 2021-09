Dijon Musée de la Vie bourguignonne Côte-d'Or, Dijon Les coulisses d’un musée Musée de la Vie bourguignonne Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Les coulisses d’un musée Musée de la Vie bourguignonne, 18 septembre 2021, Dijon. Les coulisses d’un musée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Vie bourguignonne

Si ces questions vous taraudent, cette visite est idéale pour éclairer vos lanternes et connaître qui sont les personnes de l’ombre qui contribuent à partager et transmettre le patrimoine culturel bourguignon du XIXe siècle. **À noter :** Durée 20 min, Galerie des âges de la vie Pourquoi et comment conserver des objets et des costumes d’autrefois ? Qui travaille au Musée de la Vie bourguignonne ? Musée de la Vie bourguignonne 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T15:50:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T16:50:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T15:50:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T16:50:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée de la Vie bourguignonne Adresse 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Musée de la Vie bourguignonne Dijon