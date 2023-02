Les coulisses d’un Hippodrome, un jour de course Lieu-dit La Fontaine Sap-en-Auge Catégories d’Évènement: Orne

Sap-en-Auge

Les coulisses d’un Hippodrome, un jour de course Lieu-dit La Fontaine, 13 août 2023, Sap-en-Auge . Les coulisses d’un Hippodrome, un jour de course Hyppodrome de La Fontaine Lieu-dit La Fontaine Sap-en-Auge Orne Lieu-dit La Fontaine Hyppodrome de La Fontaine

2023-08-13 14:30:00 14:30:00 – 2023-08-13 16:30:00 16:30:00

Lieu-dit La Fontaine Hyppodrome de La Fontaine

Sap-en-Auge

Orne Venez découvrir cet hippodrome en herbe en pleine effervescence le WE du 15 d’août et assister en direct à l’une des courses de trotteurs du Pays d’Auge.

Au cœur de l’évènement, en compagnie d’un éleveur, vous irez à la rencontre du vétérinaire et décrypterez un programme de course avec une guide conférencière, spécialisée dans le cheval. Tous en selle !!!

Avec ou sans réservation.

Tout public. Venez découvrir cet hippodrome en herbe en pleine effervescence le WE du 15 d’août et assister en direct à l’une des courses de trotteurs du Pays d’Auge.

Au cœur de l’évènement, en compagnie d’un éleveur, vous irez à la rencontre du vétérinaire et décrypterez un programme de course avec une guide conférencière, spécialisée dans le cheval. Tous en selle !!!

Avec ou sans réservation.

Tout public. office.de.tourisme@cdcvam.fr +33 2 33 67 54 85 Catherine POLLIN

Lieu-dit La Fontaine Hyppodrome de La Fontaine Sap-en-Auge

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Sap-en-Auge Autres Lieu Sap-en-Auge Adresse Sap-en-Auge Orne Lieu-dit La Fontaine Hyppodrome de La Fontaine Ville Sap-en-Auge lieuville Lieu-dit La Fontaine Hyppodrome de La Fontaine Sap-en-Auge Departement Orne

Sap-en-Auge Sap-en-Auge Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sap-en-auge /

Les coulisses d’un Hippodrome, un jour de course Lieu-dit La Fontaine 2023-08-13 was last modified: by Les coulisses d’un Hippodrome, un jour de course Lieu-dit La Fontaine Sap-en-Auge 13 août 2023 Hyppodrome de La Fontaine Lieu-dit La Fontaine Sap-en-Auge Orne Lieu-dit La Fontaine Sap-en-Auge Orne

Sap-en-Auge Orne