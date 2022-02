Les Coulisses du Rire Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Gien Loiret Gien 12 EUR 12 Le Lions Club Sully-Gien organise en collaboration avec la troupe « Les Coulisses du rire » une soirée théatrale caritative, 2 pièces de Georges Feydeau :

– Mais n’te promène donc pas toute nue !

Réservation par mail L'intégralité des recettes sera reversée par moitié à :la Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques (AR) et l'Association Vaincre la mucoviscidose. Ouverture des portes à 19H45, pass er masque obligatoires.

– Mais n’te promène donc pas toute nue !

Réservation par mail L'intégralité des recettes sera reversée par moitié à :la Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques (AR) et l'Association Vaincre la mucoviscidose. Ouverture des portes à 19H45, pass er masque obligatoires.

