Orcines Temple de Mercure Orcines, Puy-de-Dôme Les coulisses du Puy de Dôme Temple de Mercure Orcines Catégories d’évènement: Orcines

Puy-de-Dôme

Les coulisses du Puy de Dôme Temple de Mercure, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Orcines. Les coulisses du Puy de Dôme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple de Mercure

Plusieurs parcours de visite au choix, pour découvrir les infrastructures du puy de Dôme ainsi que les métiers de celles et de ceux qui s’emploient à faire vivre le site au quotidien. Pour tout comprendre vous pousserez les portes des lieux jusque-là inaccessibles au public.

Gratuit – sur inscription – Billet de train à la charge des participants

Plusieurs parcours de visite au choix, pour découvrir les infrastructures du puy de Dôme. Temple de Mercure Sommet du Puy de Dôme, Le font de l’Arbre, 63870 Orcines, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Orcines Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Orcines, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Temple de Mercure Adresse Sommet du Puy de Dôme, Le font de l'Arbre, 63870 Orcines, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Orcines lieuville Temple de Mercure Orcines