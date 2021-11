Les coulisses du Pari « Siffleurs de danses » Tarbes, 16 décembre 2021, Tarbes.

Nous vous invitons à découvrir la répétition publique de la résidence en partenariat avec le Parvis « Siffleurs de danses » par le GdRA suivi d’une interview animée par Éric Bentahar.

Une pièce pour deux acrobates, des voix adolescentes, la voix d’un anthropologue et de la musique Deux acrobates évoluent en chorégraphie au son de Daniel Fabre, anthropologue parlant de la Voie de l’oiseau. En écho répondent des adolescents, enregistrés notamment dans des lycées et collèges en pays ruraux : paroles et accents de jeunes sur la transformation de soi côtoient la construction du chercheur. A ces sons, auxquels s’ajoutent des collectages témoins des recherches de Daniel Fabre – imitations d’oiseaux et de danses sifflées dans le sud ouest de la France, histoires de liens entre oiseaux, masculinité, sexualité, amours – les acrobates sifflent, crachent, dansent, voltigent, s’affrontent à l’espace et aux frontières, s’envolent, chutent… Acrobaties ritualistes et engagées d’hommes oiseaux, danses répétitives et débridées, paroles et silhouettes, questionnent et montrent la métamorphose de la jeunesse, entre approbation et transgression. Pour une oeuvre mixte, les paroles des adolescents, des collectages et de Daniel Fabre, telles un texte théâtral, sont portées par une création musicale et sonore. Christophe Rulhes Conception, musique

Julien Cassier Chorégraphie

Créé et interprété par :

Tom Collin acrobate

Clément Broucke acrobate

Christophe Rulhes musicien

Christophe Rulhes Enquête, écriture

Julien Cassier et Christophe Rulhes Collecte sonore/montage

