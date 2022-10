Les coulisses du Pari « Mise à nu » Tarbes, 5 novembre 2022, Tarbes.

Les coulisses du Pari « Mise à nu »

21 rue Georges Clémenceau TARBES au Pari Tarbes Hautes-Pyrnes OT de Tarbes|CDT65 TARBES 21 rue Georges Clémenceau

2022-11-05 14:00:00 – 2022-11-05

TARBES 21 rue Georges Clémenceau

Tarbes

Hautes-Pyrnes

Tarbes

Nous vous invitons dans les coulisses de « Mise à nu » lors d’une répétition publique.

La Compagnie 36 du mois vous offrira un moment privilégié de rencontre et de découverte de leur création.

Un piano à queue, son pianiste et un singe-marionnette sur un plateau nu et rond, pour plonger l’auditeur dans une proximité rare, partager au plus près le corps à coeur du pianiste…

Depuis 2011, Emmanuel Audibert développe un langage poétique et musical engageant manipulation d’objets et bidouille high–tech…

Troisième et dernier volet de l’aventure intérieure de Monsieur Lorem Ipsum, « Mise à nu » navigue entre récital intime au piano et dialogue existentiel avec un Grand Singe animé, peluche et cyborg, beau parleur. Leurs échanges se mêlent aux Préludes et Nocturnes, laissant résonner avis sur la vie, considérations sur le visible et l’invisible, leurs coups de gueules et cris du coeur, leurs silences aussi…

Petit à petit, affleure la préoccupation première qui les anime : au fond, qu’est-ce que c’est la joie ? De qui ou quoi avons–nous besoin pour qu’elle existe ? Peut-elle disparaître ou ne fait-elle que se cacher ? Où la trouve-t-on ? En nous paraît–il, ici donc. Quand ? N’importe quand tant que c’est maintenant, dit–on. Et avons-nous besoin d’autre chose que cette joie pour vivre, d’ailleurs ?

Sous les atours d’un hommage à la piste, à la musique et au théâtre, « Mise à nu » est une ode à la vie, au rire, à l’instant, au presque rien et à la lumière… La naïveté loufoque et poétique des images lève un voile sur les questions abordées, les plus âpres et les plus profondes.

Compagnie 36 du mois

Co-écriture, marionnette et jeu Emmanuel Audibert

Co-écriture et mise en scène Jennifer Lauro-Mariani

Construction et scénographie Fred Dyonnet

Construction, régies Kevin Maurer

Costumes, tissus Rebecca Bouvier

Production, administration Clotilde Fayolle

Production, diffusion Acolytes – Vanina Montiel

lepari@mairie-tarbes.fr +33 5 62 51 12 00

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes

dernière mise à jour : 2022-10-19 par OT de Tarbes|CDT65