Les coulisses du PACI – Charles Aznavour

le mercredi 9 février

Derrière sa façade Arts Déco se cache bien des merveilles de maîtres du vitrail ou de la ferronnerie. Ces oeuvres et objets d’art décorent l’avant-corps de l’édifice, protégé au titre des Monuments Historiques, à l’image du foyer qui ouvre sur un balcon par de grandes baies ornées de magnifiques grilles de ferronnerie et mosaïques. À l’arrière se succèdent des locaux aujourd’hui entièrement réaménagés ; mais quelques détails évoquent encore l’ancienne salle de gymnastique à l’entresol et le tribunal de « justice de paix » autrefois installé à l’étage. La grande salle de spectacles est restée vraiment impressionnante ; la scène et les coulisses ne le sont pas moins !

Issy Tourisme International 62 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

2022-02-09

