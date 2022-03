Les coulisses du Musée : rencontre avec une restauratrice Bouxwiller, 13 avril 2022, Bouxwiller.

Les coulisses du Musée : rencontre avec une restauratrice Bouxwiller

2022-04-13 14:30:00 – 2022-04-13 16:00:00

Bouxwiller Bas-Rhin

Découvrez l’envers du décor et venez à la rencontre des professionnels qui travaillent en tête à tête avec des œuvres d’art. Gaëlle Rybienik, attachée de conservation et responsable des collections du Musée vous dévoilera tout sur l’acquisition d’une œuvre dans un Musée de France et vous présentera une aquarelle entrée tout récemment dans les collections du Musée. Vous rencontrez ensuite Armelle Poyac, spécialiste de conservation-restauration d’œuvres d’art et documents graphiques venue au musée pour restaurer une œuvre.

Plongez dans cet univers méconnu qu’est la restauration d’œuvre et observez les techniques utilisées autour d’œuvres graphiques.

Bouxwiller

