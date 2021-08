Nevers Musée de la faïence et des Beaux-arts Nevers, Nièvre Les coulisses du musée de la faïence et des Beaux-arts Musée de la faïence et des Beaux-arts Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Les coulisses du musée de la faïence et des Beaux-arts

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la faïence et des Beaux-arts

Au cours d’une visite inédite qui vous mènera jusqu’à la réserve des céramiques, découvrez les techniques et matériaux employés pour préserver ce patrimoine exceptionnel !

Gratuit | Sur inscription | visite toutes les heures

Musée de la faïence et des Beaux-arts 16 rue Saint-Genest 58000 Nevers

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T18:00:00

