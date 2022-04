Les coulisses du Musée Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Les coulisses du Musée Argenton-sur-Creuse, 30 avril 2022, Argenton-sur-Creuse. Les coulisses du Musée Argenton-sur-Creuse

2022-04-30 – 2022-04-30

Argenton-sur-Creuse Indre Découvrez la “face cachée” du Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine. Le parcours des objets depuis leur entrée dans les collections jusqu’à leur exposition. Les métiers de la conservation. Cette visite vous mènera dans une partie des réserves. Les coulisses du Musée. contact@museedelachemiserie.fr +33 2 54 24 34 69 Découvrez la “face cachée” du Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine. Le parcours des objets depuis leur entrée dans les collections jusqu’à leur exposition. Les métiers de la conservation. Cette visite vous mènera dans une partie des réserves. ©museedelachemiserie

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse Ville Argenton-sur-Creuse lieuville Argenton-sur-Creuse Departement Indre

Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenton-sur-creuse/

Les coulisses du Musée Argenton-sur-Creuse 2022-04-30 was last modified: by Les coulisses du Musée Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 30 avril 2022 Argenton-sur-Creuse Indre

Argenton-sur-Creuse Indre