Les coulisses du livre #1 ! Saint-Quentin, mardi 16 avril 2024.

Les 16 et 17 avril, rendez-vous à la médiathèque Guy de Maupassant !

Au programme, des rencontres et des ateliers pour découvrir les métiers et les procédés de création du livre.

Mardi 16 avril à 18h rencontre avec Marie-Aude Murail « écrire à destination des enfants et adolescents »

Mercredi 17 avril

– 10h Rencontre avec Johan Heliot » Ecrire de la science-fiction »

– 14h Atelier d’écriture avec Johan Eliot « Ecrire des micro-nouvelles de science-fiction ».

– 14h-15h Speedbooking

– 15h45 L’officier et le bibliothécaire

– 16h Rencontre avec Pauline Peyrade « Ecrire son premier roman »

– 14h-18h Atelier Typographique avec Christine Le Mauve

Entrée Libre et gratuite

La Médiathèque Guy de Maupassant, 9 rue des Cannoniers. 00 0 .

9 Rue des Canonniers

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

