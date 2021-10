Les coulisses du Gymnase – Visite guidée Le Gymnase | CDCN, 1 décembre 2021, Roubaix.

Les coulisses du Gymnase – Visite guidée

du mercredi 1 décembre au jeudi 2 décembre à Le Gymnase | CDCN

Découvrez Le Gymnase, lieu classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, lors d’une visite guidée présentant l’histoire du bâtiment et l’activité actuelle de cette salle de spectacle. Cette visite sera accompagnée d’une expérimentation de la proposition artistique d’Eric Arnal-Burtschy : _Play with me_, un ensemble d’installations musicales activées par le public (balançoire musicale, mât tournant, dispositif à rebond…) accueilli dans le festival _Les Petits Pas._

Tarif : 5€. Gratuit pour les habitants de Roubaix. Informations et réservations auprès du Gymnase.

Visite découverte du Gymnase et expérimentation de l’installation Play with me d’Eric Arnal-Burtschy

Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix Nord



2021-12-01T16:00:00 2021-12-01T17:00:00;2021-12-02T18:00:00 2021-12-02T19:00:00