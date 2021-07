Pau Esplanade du Funiculaire (fontaine de Vigny) Pau, Pyrénées-Atlantiques Les coulisses du funiculaire de Pau Esplanade du Funiculaire (fontaine de Vigny) Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Esplanade du Funiculaire (fontaine de Vigny), le samedi 21 août à 17:00

En compagnie d’un technicien, découvrez l’envers du décor de ce patrimoine insolite de la ville de Pau ! Le funiculaire de Pau a plus de 100 ans et reste un moyen de transport emblématique de la ville. Découvrez son histoire et visitez la machinerie d’ordinaire inaccessible.

Sur inscription, Tarifs : adultes : 6 € /enfants (5 à – de 12 ans) : 4 €

En compagnie d'un technicien, découvrez l'envers du décor de ce patrimoine insolite de la ville de Pau ! Esplanade du Funiculaire (fontaine de Vigny) Boulevard des Pyrénées, 64000 Pau

2021-08-21T17:00:00 2021-08-21T18:30:00

