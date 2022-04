Les coulisses du film d’animation La Turbine sciences Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Nuit des musées

Les coulisses du film d’animation La Turbine sciences, 14 mai 2022 19:00, Annecy. Nuit des musées Les coulisses du film d’animation La Turbine sciences Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Découvrez les techniques du film d’animation avec le Cyber espace et la médiathèque La Turbine

Le Cyber espace et la médiathèque sortent le grand jeu autour du film d’animation. Découvrez les techniques du film d’animation, du dessin numérique à l’animation en volume, en passant par le papier découpé. Créez votre vidéo en laissant résonner en vous votre créativité et vos talents artistiques.

À l’issue de l’atelier, vous découvrirez que la pelure d’oignon n’est pas qu’un reste de légume… Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite ACCUEIL Bus line 1 – stop Chorus; underground parking Chorus; disabled access Free entry Saturday 14 May, 19:00 El Cyber Space y la mediateca sacan el gran juego alrededor de la película de animación. Descubra las técnicas de la película de animación, del dibujo digital a la animación en volumen, pasando por el papel recortado. Crea tu vídeo con tu creatividad y talento artístico.

Al final del taller, descubrirá que la cáscara de cebolla no es solo un remanente de verdura… Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00 Place Chorus 74960 Annecy 74960 Annecy Auvergne-Rhône-Alpes

Détails Heure : 19:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie, Nuit des musées Autres Lieu La Turbine sciences Adresse Place Chorus 74960 Annecy Ville Annecy

La Turbine sciences Annecy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Les coulisses du film d’animation La Turbine sciences 2022-05-14 was last modified: by Les coulisses du film d’animation La Turbine sciences La Turbine sciences 14 mai 2022 19:00 annecy Haute-Savoie nuit musées nuit musées

Annecy