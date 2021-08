Enghien-les-Bains Centre des arts Enghien-les-Bains, Val-d'Oise Les coulisses du Centre des arts Centre des arts Enghien-les-Bains Catégories d’évènement: Enghien-les-Bains

Centre des arts, le dimanche 19 septembre à 11:00

Scène conventionnée Écritures Numériques, le Centre des arts est un lieu ouvert aux croisements entre les arts numériques, le spectacle vivant, les arts plastiques et l’audiovisuel. Son régisseur vous fera exceptionnellement découvrir l’envers du décor de ce lieu emblématique avec notamment une visite des coulisses de la salle de spectacle.

Sur Inscription, places limitées

Centre des arts 12-16 rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

