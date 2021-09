Saint-Cloud Domaine national de Saint-Cloud - Pavillon des 24 jets Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Les coulisses des jeux d’eau Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets Saint-Cloud Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets, le dimanche 19 septembre à 14:30

Le système hydraulique anime les jardins d’un divertissement éphémère, qui se découvre le temps d’une promenade. Au fil de la pente, l’eau chemine de bassins en fontaine pour jaillir à près de 30 mètres au Grand Jet et terminer sa course dans le bouillonnement de la Grande Cascade, point d’orgue du spectacle. La variété des effets d’eau, les sculptures ou les masques qui ornent les fontaines rappellent au promeneur qu’ils font partie d’une mise en scène de la majesté des jardins.

réservation obligatoire, passe sanitaire obligatoire

Promenade au fil de l'eau pour découvrir l'exploitation ingénieuse de la topographie et les techniques utilisées par les fontainiers pour réaliser les jeux d'eau.

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

