Les coulisses des jeux d’eau Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Saint-Cloud

Les coulisses des jeux d’eau Domaine national de Saint-Cloud, 5 juin 2022, Saint-Cloud. Les coulisses des jeux d’eau

Domaine national de Saint-Cloud, le dimanche 5 juin à 14:30

Les jeux d’eau transforment le jardin en scène de théâtre éphémère. Au cours d’une promenade au fil de l’eau, venez découvrir l’envers du décor, l’exploitation ingénieuse de la topographie et les techniques utilisées par les fontainiers pour mettre en scène les eaux jaillissantes

animation libre, droit d’entrée payant en véhicule

Promenade au fil de l’eau pour découvrir l’exploitation ingénieuse de la topographie et les techniques utilisées par les fontainiers pour réaliser les jeux d’eau. Domaine national de Saint-Cloud Grille d’honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Autres Lieu Domaine national de Saint-Cloud Adresse Grille d'honneur 92210 Saint-Cloud Ville Saint-Cloud lieuville Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Departement Hauts-de-Seine

Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cloud/

Les coulisses des jeux d’eau Domaine national de Saint-Cloud 2022-06-05 was last modified: by Les coulisses des jeux d’eau Domaine national de Saint-Cloud Domaine national de Saint-Cloud 5 juin 2022 Domaine National de Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud

Saint-Cloud Hauts-de-Seine