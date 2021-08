Plœmeur Archives Municipales - Plœmeur Morbihan, Ploemeur Les coulisses des Archives municipales / Ploemeur Archives Municipales – Plœmeur Plœmeur Catégories d’évènement: Morbihan

Ploemeur

Les coulisses des Archives municipales / Ploemeur Archives Municipales – Plœmeur, 18 septembre 2021, Plœmeur. Les coulisses des Archives municipales / Ploemeur

Archives Municipales – Plœmeur, le samedi 18 septembre à 14:30 à 14h30 et à 16h – Durée de la visite : 1h – Réservation préalable de préférence ou sur place le jour même, en fonction des places disponibles / Sur inscription

Ouverture au public de la salle de lecture et des coulisses des archives (magasin, salle de tri…). La visite permet de découvrir la mémoire écrite de la ville en visitant les coulisses des archives. Archives Municipales – Plœmeur 9 rue de Cornouaille 56270 Ploemeur Plœmeur Lomener Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Ploemeur Autres Lieu Archives Municipales - Plœmeur Adresse 9 rue de Cornouaille 56270 Ploemeur Ville Plœmeur lieuville Archives Municipales - Plœmeur Plœmeur