La Régisseur des collections de Vieux-la-Romaine vous dévoile la vie des objets archéologiques depuis leur découverte sur le chantier de fouilles jusqu’aux vitrines du musée. Elle vous fait visiter le chantier de fouilles, le dépôt archéologique, les réserves du musée… et vous présente les différentes étapes d’étude, d’identification, de restauration. Une visite exceptionnelle pour découvrir l’envers du décor de Vieux-la-Romaine ! Samedi : 14h et 16h30 Dimanche : 11h, 14h et 16h30 Gratuit A partir de 10 ans Réservation obligatoire : [[https://www.weezevent.com/visite-les-coulisses-de-vieux-la-romaine-journees-de-l-archeologie-2021](https://www.weezevent.com/visite-les-coulisses-de-vieux-la-romaine-journees-de-l-archeologie-2021)](https://www.weezevent.com/visite-les-coulisses-de-vieux-la-romaine-journees-de-l-archeologie-2021)

Inscription obligatoire, Gratuit.

