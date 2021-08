Feurs Feurs Feurs, Loire Les coulisses de l’hippodrome Feurs Feurs Catégories d’évènement: Feurs

Loire

Les coulisses de l’hippodrome Feurs, 5 septembre 2021, Feurs. Les coulisses de l’hippodrome 2021-09-05 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-05 RDV à l’entrée A de l’hippodrome de Feurs (ne pas entrer dans l’enceinte de l’hippodrome) – Réservation obligatoire Boulevard de l’hippodrome

Feurs Loire Feurs EUR Vibrez au rythme des sabots, au cœur des courses ! Vous comprendrez le fonctionnement, le déroulé d’une réunion hippique et apprendrez tout de cet univers grâce à des passionnés. Après la visite, tentez de gagner en misant sur le bon cheval ! dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Feurs, Loire Autres Lieu Feurs Adresse RDV à l'entrée A de l'hippodrome de Feurs (ne pas entrer dans l’enceinte de l'hippodrome) - Réservation obligatoire Boulevard de l'hippodrome Ville Feurs lieuville 45.73789#4.21994