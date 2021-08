Ruffec Ancienne prison de Ruffec (ex DDE) Charente, Ruffec Les coulisses de l’ancien établissement pénitentiaire Ancienne prison de Ruffec (ex DDE) Ruffec Catégories d’évènement: Charente

Ruffec

Les coulisses de l’ancien établissement pénitentiaire Ancienne prison de Ruffec (ex DDE), 18 septembre 2021, Ruffec. Les coulisses de l’ancien établissement pénitentiaire

Ancienne prison de Ruffec (ex DDE), le samedi 18 septembre à 09:00 Gratuit. Entrée libre. Visite par groupe de 10 personnes.

Découvrez, accompagnés d’un guide, les coulisses de l’ancienne prison de Ruffec (cellules, coursives, logements des gardiens…). Ancienne prison de Ruffec (ex DDE) Route de Villefagnan, 16700 Ruffec Ruffec Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Ruffec Autres Lieu Ancienne prison de Ruffec (ex DDE) Adresse Route de Villefagnan, 16700 Ruffec Ville Ruffec lieuville Ancienne prison de Ruffec (ex DDE) Ruffec