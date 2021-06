Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère, Pouldreuzic Les coulisses de la savonnerie Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Les coulisses de la savonnerie Pouldreuzic, 7 août 2021-7 août 2021, Pouldreuzic. Les coulisses de la savonnerie 2021-08-07 – 2021-08-07 Savonnerie Gaelle Besse Impasse de la Mairie

Pouldreuzic Finistère Pouldreuzic Venez découvrir l’univers de l’artisanat cosmétique !

Visite sur réservation uniquement au 06 42 55 60 25, 2 créneaux disponibles : 14 ou 16 h , 6 personnes maximum les jeudis, vendredis et samedis. +33 6 42 55 60 25 Venez découvrir l’univers de l’artisanat cosmétique !

Visite sur réservation uniquement au 06 42 55 60 25, 2 créneaux disponibles : 14 ou 16 h , 6 personnes maximum les jeudis, vendredis et samedis. dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pouldreuzic Étiquettes évènement : Autres Lieu Pouldreuzic Adresse Savonnerie Gaelle Besse Impasse de la Mairie Ville Pouldreuzic lieuville 47.95313#-4.35813