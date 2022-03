Les coulisses de la création – Visite d’ateliers d’artistes et initiation gravure Ateliers jouret Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Ateliers jouret, le samedi 2 avril à 10:00

Connaissez-vous L’Alternateur et les Ateliers Jouret ? Proposée sous forme de parcours, cette visite sera l’occasion de découvrir ces deux lieux riches d’histoire industrielle et de découvrir leurs transformations en ateliers d’artistes et d’artisans. Vous pourrez ainsi découvrir les coulisses de la création roubaisienne et être au centre de ces espaces de production et de vie. Cette visite se terminera par un temps de création avec un atelier d’initiation à la gravure animé par Sandrine Hurter des Ateliers Jouret. Visite animée par Marie Camus et co-produite avec ma-tisse, société de visite guidée et d’événements culturels : [www.ma-tisse.fr](http://www.ma-tisse.fr) Rendez-vous devant la fresque de Camille Claudel, rue du Maréchal Foch, 59100 Roubaix A 14h, Conférence : Art et artisanat, faut-il choisir ? réalisée par Marie Camus aux Ateliers Jouret Lien vers la billetterie : [https://www.helloasso.com/associations/l-usine-d-artistes-les-ateliers-jouret/evenements/conference-art-et-artisanat-faut-il-choisir”](https://www.helloasso.com/associations/l-usine-d-artistes-les-ateliers-jouret/evenements/conference-art-et-artisanat-faut-il-choisir”)

15€ – Sur réservation

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Arts. Ateliers jouret 13 rue de l’hospice Roubaix 59100 Roubaix Centre Nord

