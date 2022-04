Les coulisses de la création – Sabrina Ratté La Gaîté Lyrique, 2 juin 2022, Paris.

Le jeudi 02 juin 2022

de 18h45 à 20h30

. payant Tarif plein : 8€ Tarif adhésion : 6€

Masterclass dans le cadre de l’exposition Aurae par Sabrina Ratté à la Gaîté Lyrique

Formée au cinéma à Montréal, Sabrina Ratté développe sa démarche artistique depuis une dizaine d’années, à travers de nombreux médiums et notamment l’art vidéo, les installations, les architectures immersives ou les performances live. Mêlant les technologies analogiques (synthèse vidéo et feedback visuels), l’animation 3D et les effets numériques, elle dit “peindre avec de la lumière électronique” pour générer des environnements impressionnistes et des constructions complexes à l’esthétique intemporelle.

Dans ce moment privilégié d’échange et de présentation, Sabrina Ratté partage ses imaginaires, ses sources d’inspiration et les processus de fabrication de ses images à la résolution précise et colorée.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/sabrina-ratte-les-coulisses-de-la-creation

Marie Rouge