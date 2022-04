Les coulisses de Brocéliande : une échappée exceptionnelle Paimpont, 26 mai 2022, Paimpont.

Les coulisses de Brocéliande : une échappée exceptionnelle Rue du Chevalier Lancelot du Lac Ferme Nordique de Brocéliande Paimpont

2022-05-26 – 2022-05-28 Rue du Chevalier Lancelot du Lac Ferme Nordique de Brocéliande

Paimpont Ille-et-Vilaine Paimpont

Déconnexion en forêt bretonne.

A bord de la roulotte, vivez Brocéliande en immersion comme jamais auparavant à travers bois & landes, la forêt n’aura (presque) plus de secret pour vous. A l’heure où la note des énergies n’a jamais été aussi élevée, nous vous avons concocté un séjour éco-durable et solidaire, pour vivre une expérience hors du commun auprès de passionnés du terroir.

Un séjour inédit 100% slow & éco durable en itinérance douce.

Rendez-vous à la ferme nordique dès le premier jour à 10h, déposez vos affaires et installez-vous dans la cariole : le voyage commence…

Le premier jour est consacré au sud de la forêt et à son histoire métallurgique – nous nous arrêterons dans le Val d’Aff pour apprécier le paysage et nous atteler (nous aussi!) à une randonnée au beau milieu de la forêt endémique et sauvage de Paimpont avant de rejoindre la ferme nordique pour la soirée et la nuit. Le midi, ce sera galette locale & crêpe caramelisée. Votre soirée est libre – nous pouvons vous réserver une table si vous le désirez.

Nuit & petit déjeuner dans un kota dans les bois

Le deuxième jour, nous traversons la forêt, direction Tréhorenteuc, au cœur du légendaire. Balade contée, mystère éclairé et anecdotes inédites. Profitez de la complicité du meneur et de la conteuse qui ont plus d’un tour dans leur roulotte… Pique-nique à base de produits du terroir le midi.

Le soir, Marita & Pascal nous préparent un succulent repas convivial au sein de leur ferme nordique.

Nuit & petit déjeuner dans un kota dans les bois

Le troisième jour, dès le matin, c’est un autre type d’attelage qui vous attend ! Les coulisses de Brocéliande, c’est aussi la découverte d’une activité étonnante : la cani rando. Avec la meute de la ferme nordique, préparez-vous à vivre une expérience forte en émotion grâce à nos amis les chiens et la dextérité de Pascal & Thomas.

Pique-nique & dernière balade en calèche avec Yandra naturaliste, un guide naturaliste passionné & passionnant, pour une approche différente de la forêt.

+33 6 46 48 22 16

