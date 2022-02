Les couleurs Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

En fonction de sa fréquence la lumière nous procure diverses sensations colorées du rose bonbon au vert pistache. Mais une même sensation peut provenir de distributions spectrales très différentes. Comment une couleur change-t-elle lorsqu’une fréquence est ajoutée ? Comment le blanc change-il si une couleur lui est retranchée ? Des expériences pour illustrer comment elles apparaissent, changent… Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris

