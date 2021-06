Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi, Tarn Les couleurs en lumière Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Médiathèque Pierre-Amalric, le samedi 11 septembre à 14:30

Lors de cet atelier, vous découvrirez la chromothérapie, une méthode naturelle qui vise l’entretien du bien-être et de la santé dans le champs des techniques de soins dites complémentaires ou de thérapies douces. Proposée comme un outil de rééquilibrage qui participe à agir sur notre psychisme, nos émotions, notre physique, la chromothérapie utilise des projections de lumières colorées. À travers cette séance collective à la fois théorique et pratique, venez tester les couleurs pour évaluer celles qui correspondent le mieux à votre humeur du moment. Atelier animé Laurence Bonnet-Chafer, coach en développement personnel par la chromothérapie. _Adultes / adolescents._ _Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10._

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi

2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T17:00:00

