Haute-Garonne Ciné-partage autour du film « Vivant » de Yann Arthus-Bertrand Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage Clermont-le-Fort, 18 novembre 2023, Clermont-le-Fort. Ciné-partage autour du film « Vivant » de Yann Arthus-Bertrand Samedi 18 novembre, 18h00 Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage Gratuit, inscription obligatoire (places limitées) Projection du film-documentaire « Vivant » Ce film-documentaire est le fruit d’un travail collaboratif pour lequel Yann Arthus-Bertrand a fait appel à plus de 200 photographes et vidéastes de France métropolitaine.

Grégory Odemer est l’un d’entre eux. Après avoir visionné le film, nous partagerons un repas (de type « auberge espagnole ») puis nous échangerons avec Grégory sur son activité de photographe animalier et sur la préservation de la biodiversité. Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage 2 impasse du Bois Grand 31810 Clermont-le-Fort Clermont-le-Fort 31810 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lescouleursduvent.net/actualites/cine-partage-autour-du-film-vivant/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

