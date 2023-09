Rendez-vous contes n°1 Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage Clermont-le-Fort Catégories d’Évènement: Clermont-le-Fort

Haute-Garonne Rendez-vous contes n°1 Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage Clermont-le-Fort, 14 octobre 2023, Clermont-le-Fort. Rendez-vous contes n°1 Samedi 14 octobre, 16h00 Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage 10 €, inscription obligatoire. Goûter compris (surprise sucrée et pur jus de fruit) Les animaux parlent … Et Sophie nous raconte … Avez-vous envie de savoir pourquoi Chauve-souris dort la tête en bas ? Pourquoi Puma, le roi des montagnes, n’a pas de crinière comme le grand lion d’Afrique ? Pourquoi Renard a les pattes aussi noires que des boules de suie ?

Alors venez écouter Sophie, avec sa voix, sa flute et son tambour !

Les Couleurs du Vent – Maison d'hôtes et de partage 2 impasse du Bois Grand 31810 Clermont-le-Fort

