Contes de Noël au coin du feu Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage Clermont-le-Fort Catégories d’évènement: Clermont-le-Fort

Haute-Garonne

Contes de Noël au coin du feu Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage, 3 décembre 2022, Clermont-le-Fort. Contes de Noël au coin du feu 3 et 6 décembre Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage

10 €

Le ventre bien rempli d’un goûter ou d’une soupe bien chaude, vous vous laisserez emporter au coin d’un feu de bois dans la magie des contes de Noël … Le mardi soir, vous pouvez venir en pyjama ! Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage 2 impasse du Bois Grand 31810 Clermont-le-Fort Clermont-le-Fort 31810 Haute-Garonne Occitanie Contes de Noël au coin du feu Samedi 3 décembre 16h – 17h30 : goûter & contes

Mardi 6 décembre 19h – 20h30 : soupe & contes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T16:00:00+01:00

2022-12-06T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-le-Fort, Haute-Garonne Autres Lieu Les Couleurs du Vent - Maison d'hôtes et de partage Adresse 2 impasse du Bois Grand 31810 Clermont-le-Fort Ville Clermont-le-Fort Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Les Couleurs du Vent - Maison d'hôtes et de partage Clermont-le-Fort Departement Haute-Garonne

Les Couleurs du Vent - Maison d'hôtes et de partage Clermont-le-Fort Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-le-fort/

Contes de Noël au coin du feu Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage 2022-12-03 was last modified: by Contes de Noël au coin du feu Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage Les Couleurs du Vent - Maison d'hôtes et de partage 3 décembre 2022 Clermont-le-Fort Les Couleurs du Vent - Maison d'hôtes et de partage Clermont-le-Fort

Clermont-le-Fort Haute-Garonne