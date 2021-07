Paris Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris Les Couleurs du temps Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Une exposition exceptionnelle de vêtements liturgiques contemporains de l’église Saint-Gervais.** ### **Les couleurs du temps.** Les temps liturgiques ont chacun leur couleur propre, une couleur qui parle pour nous communiquer le sens de la liturgie de l’Eglise. Le vert, le rouge, le violet, même le rose ont quelque chose à nous raconter. Les chasubles faites par **Caroline Cloix**, artiste-couturière, avec des tissus naturels décorés et peints à la main sont chacune une œuvre d’art et un petit traité théologique. C’est pour la première fois que nous exposons cette série de vêtements liturgiques et l’artiste sera là pour mieux vous les faire découvrir. **L’exposition sera accessible pendant les Journées du Patrimoine de 9h à 21h (jusqu’à la fermeture de l’église).** **Chapelle de Brégy (attenante à la chapelle axiale au chevet de l’église)** Une exposition exceptionnelle des vêtements liturgiques contemporains de Saint-Gervais Église Saint-Gervais-Saint-Protais Place Saint-Gervais 75004 Paris Paris Paris

