Il arrive qu’au hasard des rencontres, des présences accidentelles dans un lieu, sur un territoire, de l’exigence d’une situation politique, la nécessité de faire de la musique pour dire ou vivre quelque chose se fasse sentir. Alors la musique se fait, et il ne reste de ces aventures éphémères que leurs traces enregistrées ou filmées. Ici sont réunies quelques-unes de ces musiques à voir et à entendre. Le bulldozer et l’olivier retrace l’histoire récente de la Palestine et d’Israël. Sans presque les nommer. La parole nous est directement adressée comme dans un conte classique. «L’olivier est là. Il est là depuis longtemps. Il est bien vieux maintenant… Un beau matin débarque le bulldozer. Le bulldozer dit à l’olivier qu’il n’a plus rien à faire ici, maintenant, ici, c’est chez lui, il était là avant.» La question de la résistance et de l’attachement à la terre est posée avec des mots simples. L’histoire, entrecoupée de dialogues, chansons, proverbes, poèmes, rentre petit à petit de plein pied dans le réel jusqu’à la douleur. Les paysages créés par la musique défilent.

