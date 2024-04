LES COULEURS DU LUNDI Rue des ateliers Colombelles, mercredi 3 avril 2024.

LES COULEURS DU LUNDI Rue des ateliers Colombelles Calvados

Vendredi

Brigitte, Françoise, Liliane, Maud, Nicole et Odile se regroupent une fois par semaine pour partager leur passion de la peinture. Venez découvrir une sélection de leurs créations réalisées avec passion et dans la bonne humeur. Il s’agit de leur première exposition ouverte au public !

Tout public

Brigitte, Françoise, Liliane, Maud, Nicole et Odile se regroupent une fois par semaine pour partager leur passion de la peinture. Venez découvrir une sélection de leurs créations réalisées avec passion et dans la bonne humeur. Il s’agit de leur première exposition ouverte au public !

Tout public .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-27

Rue des ateliers MICRO-FOLIE COLOMBELLES

Colombelles 14460 Calvados Normandie microfolie@colombelles.fr

L’événement LES COULEURS DU LUNDI Colombelles a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Caen la Mer