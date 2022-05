Les couleurs de l’espoir GAEC de la Motte Bournois Catégories d’évènement: Bournois

Doubs

Les couleurs de l’espoir GAEC de la Motte, 19 juin 2022, Bournois. Les couleurs de l’espoir

GAEC de la Motte, le dimanche 19 juin à 09:00

Une marche ” les couleurs de l’espoir ” de 4 km ou 8 km est organisée pour soutenir les malades des cancers.

Accès libre

Un événement sportif et solidaire au GAEC de la Motte GAEC de la Motte 11 rue de l’Echelet 25250 Bournois Bournois Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T09:00:00 2022-06-19T11:00:00

