Les couleurs de l’âme Le 360 Paris Music Factory, 29 avril 2022, Paris.

À l’occasion de la Nuit du destin, l’ICI et la Maison des Cultures du Monde invitent le chanteur Abdelkader Ghayt pour une création musicale en hommage à l’héritage des zaouias. Le 29 avril au 360 Paris !

Date et horaire exacts : Le vendredi 29 avril 2022

de 19h30 à 21h30

payant

En coproduction avec La Maison des Cultures du Monde

DISTRIBUTION

Maître de riq : Adel Shams El din

Qanun : Hend Zouari

Ney : Bachir Zaid

Oud : Abdelouhed Zaim

Daf et Tambour ganga : Miloudi Ben Slimane

Moussami’in (chant choral) : Abdelhak Ghechati & Ibrahim Inhid

Chant choral de hadra : Khalid Amraoui & Adil

Direction artistique : Carole Latifa Ameer

À l’occasion de la Nuit du destin, l’ICI et la Maison des Cultures du Monde invitent le chanteur Abdelkader Ghayt pour une création musicale en hommage à l’héritage des zaouias, cercles soufis présents de l’Egypte au Maroc, en passant par la Tunisie. Au son du qanun et du riq, les voix puissantes et mélodieuses du chanteur spirituel et de ses choristes évoquent l’amour et le pardon. Avec modernité et élégance, cette soirée met à l’honneur un patrimoine millénaire issus des poèmes des grands poètes soufis andalous, marocains et égyptiens.

Abdelkader Ghayt fait partie de la jeune génération de chanteurs spirituels, formé dès son plus jeune âge au chant traditionnel soufi.

En partenariat avec Le Festival de Fès de la culture soufie

Ouverture des portes 30 minutes avant le concert.

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018

Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/les-couleurs-de-lame/ https://le360paris.com/evenement/les-couleurs-de-lame/ Infos

