Les couleurs de l’Afrique s’invitent à Saint-Jean de Boiseau Médiathèque de St-Jean de Boiseau, 7 décembre 2021, Saint-Jean-de-Boiseau.

2021-12-07 Exposition du 7 au 11 décembre 2021 : Mardi, vendredi 16h-18h30 / Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h / Samedi 10h-12h30 et 14h-17h

Horaire :

Gratuit : non Exposition du 7 au 11 décembre 2021 : Mardi, vendredi 16h-18h30 / Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h / Samedi 10h-12h30 et 14h-17h

Regards d’enfants à la médiathèque de St-Jean de Boiseau:- Exposition- Ouvrages et documentation à disposition + Le 9 décembre 2021 à partir de 17h – Place de la Halle, face à la mairie : Jour de Marché Animé par l’Association Jeunesse IntercommunaleLe marché résonne aux sons de l’Afrique : musique, danse, produits africains.+ Le 11 décembre 2021 de 11h à 18h – Place de l’Eglise et salle de l’Alerte : Marché de NoëlÀ l’initiative de l’association Jeunesse Intercommunale (AJI), en partenariat avec le Comité de JumelageStands des associations de coopération avec l’Afrique : Talawit (Mali), Les amis de Sababougnouma (Burkina Faso) et Guinée44 (Kindia).Organisé par la commune de Saint-Jean-de-Boiseau

Médiathèque de St-Jean de Boiseau adresse1} Saint-Jean-de-Boiseau 44640

02 40 32 97 31 http://www.mediatheque-saintjeandeboiseau.net mediatheque@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr