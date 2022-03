Les couleurs de la réserve | Famille – T&H Glomel Glomel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Les couleurs de la réserve | Famille – T&H Glomel, 8 août 2022, Glomel. Les couleurs de la réserve | Famille – T&H Parking Glomel Glomel

2022-08-08 14:30:00 – 2022-08-08 Parking Glomel

Glomel Côtes d’Armor Glomel Découverte de la Réserve Naturelle de Glomel, avec une guide naturaliste.

Animation spéciale Famille et Personne en situation de handicap (sentier accessible aux PMR) RDV : Parking de Coatrennec à Glomel, pour accès au sentier “Tous handicap”

1 km – Durée : 2h.

Visite guidée, public familial et PMR

