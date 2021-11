Albi Fondation du Bon Sauveur d'Alby Albi, Tarn Les Couleurs de la Comédie proposent la Vérité au profit de PSE Fondation du Bon Sauveur d’Alby Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Les Couleurs de la Comédie proposent la Vérité au profit de PSE Fondation du Bon Sauveur d’Alby, 29 janvier 2022, Albi. Les Couleurs de la Comédie proposent la Vérité au profit de PSE

Fondation du Bon Sauveur d’Alby, le samedi 29 janvier 2022 à 21:00

[](http://www.pse.ong)Les couleurs de la Comédie proposent aux albigeois une soirée théâtrale samedi 29 janvier à 21h à la Fondation Bon Sauveur d’Alby. Ils y joueront la comédie écrite par Florian Zeller la Vérité au profit de PSE, Pour un Sourire d’Enfant, ONG qui vient en aide aux enfants chiffonniers du Cambodge. Il s’agit d’une comédie explosive où le mensonge devient un art… Chacun des 4 personnages alternent entre petites tromperies, fabulations, simulacres et autres sournoiseries. Mais finalement, qui trompe qui ? La recette sera reversée à PSE. **L’histoire** Michel est un fieffé menteur. Écartelé entre sa femme, sa maîtresse et le mari de sa maîtresse qui se trouve être son meilleur ami, il se laisse aller à un mensonge, puis un autre, un troisième, un quatrième… pour finalement découvrir la vérité. Salle de l’Auditorium de la Fondation Bon Sauveur d’Alby 7 rue Lavazière Réservation : 07 81 63 50 62 13€ /Etudiant-Demandeur d’emploi 8€ Représentation au profit de l’ONG « Pour un Sourire d’Enfant » qui vient en aide aux enfants chiffonniers du Cambodge. [www.pse.ong](http://www.pse.ong) LA VÉRITÉ jouée pour l’ONG Pour un Sourire d’Enfant Fondation du Bon Sauveur d’Alby 7 Rue de Lavazière 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T21:00:00 2022-01-29T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Fondation du Bon Sauveur d'Alby Adresse 7 Rue de Lavazière 81000 Albi Ville Albi lieuville Fondation du Bon Sauveur d'Alby Albi