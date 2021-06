Vézac Vézac Dordogne, Vézac Les Couchers de Soleil de Marqueyssac Vézac Vézac Catégories d’évènement: Dordogne

Vézac

Les Couchers de Soleil de Marqueyssac Vézac, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vézac. Les Couchers de Soleil de Marqueyssac 2021-07-08 – 2021-07-08

Vézac Dordogne Vézac Faute de pouvoir proposer cette année les traditionnelles nocturnes aux chandelles, l’équipe des jardins de Marqueyssac propose de profiter du site chaque jeudi soir, de 19 heures au tomber du jour.

Outre la balade romantique parmi les buis et jusqu’au panorama unique sur la vallée de la Dordogne, il sera possible de dîner sur place à la crêperie ou au salon de thé. Dernière entrée à 21 h 30 en juillet, à 21 heures puis 20 h 30, selon le coucher du soleil. Faute de pouvoir proposer cette année les traditionnelles nocturnes aux chandelles, l’équipe des jardins de Marqueyssac propose de profiter du site chaque jeudi soir, de 19 heures au tomber du jour.

Outre la balade romantique parmi les buis et jusqu’au panorama unique sur la vallée de la Dordogne, il sera possible de dîner sur place à la crêperie ou au salon de thé. Dernière entrée à 21 h 30 en juillet, à 21 heures puis 20 h 30, selon le coucher du soleil. +33 5 53 31 36 36 Faute de pouvoir proposer cette année les traditionnelles nocturnes aux chandelles, l’équipe des jardins de Marqueyssac propose de profiter du site chaque jeudi soir, de 19 heures au tomber du jour.

Outre la balade romantique parmi les buis et jusqu’au panorama unique sur la vallée de la Dordogne, il sera possible de dîner sur place à la crêperie ou au salon de thé. Dernière entrée à 21 h 30 en juillet, à 21 heures puis 20 h 30, selon le coucher du soleil. Jardins de Marqueyssac dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Vézac Étiquettes évènement : Autres Lieu Vézac Adresse Ville Vézac lieuville 44.82416#1.16592