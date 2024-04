LES COTES DE MEUSE DANS LE VERRE Place du Lavoir Vigneulles-lès-Hattonchâtel, vendredi 26 avril 2024.

LES COTES DE MEUSE DANS LE VERRE Place du Lavoir Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Vendredi

Les vignerons des Côtes de Meuse vous donne rendez-vous le vendredi 26 avril 2024 pour apprécier « les Côtes de Meuse dans le Verre ».

Entrée 5€ comprend un verre de dégustation offert, dégustations des vins IGP

Côtes de Meuse, rencontre avec les vignerons, tombola et le jeu

des vins mystère dégustation à l’aveugle qui permettra aux

visiteurs de s’initier à la dégustation des vins de l’IGP Côtes de Meuse. Le but est de tenter de les identifier d’une manière ludique et conviviale.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 16:00:00

fin : 2024-04-26 21:00:00

Place du Lavoir Billy-sous-les-Côtes

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est igpcotesdemeuse@gmail.com

